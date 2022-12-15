Лондон, 15 декабря, 2022, 20:04 — ИА Регнум. На военных складах стран Запада обнаружился дефицит боеприпасов. Об этом заявил на Times Radio министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

«В западных странах мы, конечно, десятилетиями не поддерживали наши запасы боеприпасов на должном уровне», — сказал военный министр.

По его словам, в Великобритании выделили до £600 млн на то, чтобы можно было восполнить недостающие объёмы боеприпасов.

Напомним, ранее в Королевском объединённом институте оборонных исследований заявили, что российская армия во время наиболее активного периода спецоперации по денацификации Украины использовала больше боеприпасов, чем есть на складах Великобритании. Британских запасов, по данным института, хватило бы на неделю.