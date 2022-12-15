Харцызск, ДНР, 15 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. С начала эскалации ситуации на Донбассе 17 февраля в результате обстрелов киевских боевиков в Донецкой Народной Республике (ДНР) погибли в общей сложности 4527 мирных жителей, включая 154 детей. Об этом 15 декабря рассказала на пресс-конференции в Харцызске замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) Наталья Шуткина.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

При это она уточнила, что при обстрелах ВСУ получили ранения 4317 мирных жителей и в том числе 274 ребёнка.

«С началом поставок вооружения Украине странами НАТО военный террор приобрёл запредельные масштабы. Мы фиксируем четырёхкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трёхкратное увеличение разрушений гражданских объектов: жилищ, социальной, производственной и критической инфраструктуры», — сказала замглавы представительства ДНР в СЦКК.

При этом Шуткина уточнила, киевские нацисты в данный момент фактически ежедневно используют в Донбассе для обстрелов мирных жителей артиллерию натовского калибра 155 мм и реактивные системы залпового огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в результате обстрела Донецка возросло до девяти.