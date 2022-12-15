Москва, 15 декабря, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Вдова Михаила Светина Бронислава Проскурнина, прослужившая в Малом драматическом театре 50 лет (с 1972 года), скончалась в возрасте 81 года. Об этом 15 декабря сообщается на официальном сайте театра.

Бронислава Проскурнина

«В самых трудных обстоятельствах Бронислава Константиновна репетировала, искала, творила, всегда сохраняла верность своего творческому долгу, профессии, своему театру», — говорится в некрологе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее один из первых итальянских папарацци, фотограф и художник Карло Риккарди скончался в клинике в возрасте 96 лет.