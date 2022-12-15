Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 18:18 — ИА Регнум. Власти Ленинградской области из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ приняли решение досрочно объявить зимние каникулы для школьников всех возрастов. Каникулы начнутся с понедельника, 26 декабря, а не с 28 декабря, как ранее планировалось, сообщили 15 декабря в областном правительстве.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя забава

«23 декабря для школьников Ленобласти станет последним учебным днём в 2022 году, — говорится в сообщении. — Таким образом, следующая неделя — последняя учебная неделя второй четверти». Решение касается учеников с 1-го по 11-й классы.

Как пояснил зампред правительства Ленобласти по социальной политике Николай Емельянов, «для того, чтобы остановить цепочку заболеваемости, необходимо увеличить период разобщённости в школах хотя бы до двух недель».

По данным чиновника, на карантине по гриппу и ОРВИ в Ленинградской области сейчас находится 197 классов в 57 школах, численность учащихся на карантине составляет порядка пяти тысяч детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге вторая четверть для учащихся начальных классов (с 1-го по 4-й) завершится досрочно, 20 декабря, в связи с высокой заболеваемостью гриппом и ОРВИ в этой возрастной группе.