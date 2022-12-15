Москва, 15 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Превышение суточных контрактных обязательств Газпрома перед Китаем на поставку газа по «Силе Сибири» (по сравнению прописанными в договоре) составило 14 декабря 16,5%, сообщает 15 декабря Газпром.

Gazprom.ru Газопровод «Сила Сибири»

«Превышение суточных контрактных обязательств Газпрома, предусмотренных договором купли-продажи газа, составило 16,5%», — сообщили в компании, добавив, что поставки «регулярно идут сверх суточных контрактных количеств».

Напомним, 9 декабря Газпром установил предыдущий исторический максимум поставок по «Силе Сибири» — 16,4%.