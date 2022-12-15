Калуга, 15 декабря, 2022, 17:52 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша познакомился с работой отделения патронажной паллиативной медицинской помощи в областном центре. Как сообщает пресс-служба правительства и губернатора Калужской области, оно было создано в этом году на базе Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области

Отделение начало работу 1 сентября текущего года. Его задача — помощь пациентам с неизлечимыми и тяжело протекающими, угрожающими жизни заболеваниями. Специалисты паллиативной службы могут приехать к пациенту на дом, принять его в амбулаторном кабинете, проконсультировать о порядке получения статуса паллиативного больного, назначить или откорректировать обезболивающую терапию, оказать психологическую поддержку.

За три месяца работы специалистами отделения был создан регистр больных, в котором в настоящее время зарегистрированы 1168 взрослых и 50 детей. За это время уже оказана помощь на дому 571 взрослому и 13 детям, проведено 285 консультаций родственников пациентов, 319 больных транспортированы в медицинские организации, оказана помощь 83 онкологическим больным в рамках адекватной обезболивающей терапии.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша познакомился с работой отделения патронажной паллиативной медицинской помощи в областном центре

Владислав Шапша побеседовал со специалистами центра, поинтересовался как организована работа с пациентами и их родственниками, обсудил перспективы развития службы, высоко оценив её значимость для населения.

Пресс-служба губернатора и правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислав Шапша познакомился с работой отделения патронажной паллиативной медицинской помощи в областном центре

Министр здравоохранения области Константин Пахоменко доложил губернатору, что центр патронажной паллиативной медицинской помощи — первый в России, созданный на базе Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф. В следующем году к его работе планируют добавить ещё одну функцию — закупку и хранение медицинских изделий для использования на дому при оказании паллиативной медицинской помощи. Служба тесно взаимодействует с поликлиниками, стационарами, Калужским областным онкологическим клиническим диспансером, некоммерческими фондами.