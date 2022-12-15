Киев, 15 декабря, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Спецтехника и генераторы для котельных и станций теплоснабжения были поставлены властями США для города Киева. Об этом 15 декабря сообщил киевский мэр Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

ВАДИМ ЧУПРИНА Виталий Кличко

«Киев получил от правительства США спецтехнику и генераторы для работы на котельных и станциях теплоснабжения столицы. По программе международной технической помощи USAID «Проект энергетической безопасности» предоставил КП «Киевтеплоэнерго» на безвозмездной основе 4 экскаватора и более 130 генераторов», — написал он в своём сообщении.

Также Кличко указал, что дизельные генераторы были переданы для котельных, теплоэлектроцентралей, станций теплоснабжения и нужд диспетчеризации и связи, добавив, что с их помощью, как он считает, получится снизить перерывы поставок тепла жителям города и наладить связь между подразделениями «Киевтеплоэнерго» при длительном отсутствии света.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американская сторона несёт ответственность за украинские атаки и диверсии в отношении России.