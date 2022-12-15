Москва, 15 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Автаркия и самоизоляция — это не тот путь, по которому идёт Россия, как бы к этому её ни пытались подталкивать недружественные страны, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИА REGNUM Россия

Владимир Путин «Введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития, но мы никогда не пойдём по пути самоизоляции и автаркии».

Президент рассказал, что Россия будет и дальше расширять сотрудничество с теми, кто в этом заинтересован и кто ясно видит границу между своими и чужими национальными интересами. С такими странами Россия усиливает взаимовыгодные отношения.

Российская внешняя торговля, добавил глава государства, «переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны», причём дело даже не в санкционной политике Запада, это направление развивается «уже в течение многих лет».