Путин заявил, что путь самоизоляции не для России
Москва, 15 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Автаркия и самоизоляция — это не тот путь, по которому идёт Россия, как бы к этому её ни пытались подталкивать недружественные страны, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Президент рассказал, что Россия будет и дальше расширять сотрудничество с теми, кто в этом заинтересован и кто ясно видит границу между своими и чужими национальными интересами. С такими странами Россия усиливает взаимовыгодные отношения.
Российская внешняя торговля, добавил глава государства, «переключается на динамичные регионы и рынки, на динамично развивающиеся страны», причём дело даже не в санкционной политике Запада, это направление развивается «уже в течение многих лет».