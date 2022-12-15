Москва, 15 декабря, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Международные резервы Российской Федерации за неделю увеличились на 5,2 миллиарда долларов и на момент 9 декабря составили 576,5 миллиарда долларов. Об этом 15 декабря сообщил Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

«Объем международных резервов по состоянию на 9 декабря составил 576,5 миллиарда долларов, увеличившись на неделю на 5,2 миллиарда долларов, или на 0,9%, под воздействием продолжительной переоценки», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что по данным на 2 декабря международные резервы РФ составляли 571,3 миллиарда долларов.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, продолжает помогать беднейшим странам Азии и Африки.