Вашингтон, 15 декабря, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов добавили в свои санкционные списки ещё девять российских компаний. Об этом 15 декабря сообщает американское министерство торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Бюро промышленности и безопасности дополнит экспортный регламент, поместив туда девять компаний из списка «неподтверждённых» и введя санкции», — говорится в сообщении.

При этом указывается, что обновлённый документ будет обнародован 16 декабря, и уточняется, что Бюро промышленности и безопасности не смогло провести необходимую проверку этих компаний из-за того, что такие действия «предотвратило иностранное правительство».

Также добавляется, что американские санкции вводятся в отношении компаний VIP Technology, Tavrida Microelectronics, Академия безопасности бизнеса, Nuclin LLC, Intercom Ltd и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз вводимыми санкциями не достиг цели ослабить экономику России, но сам пострадал от своих действий.