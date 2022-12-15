Москва, 15 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям заняться расследованием преступлений на временно оккупированной киевским режимом территории Херсонской области. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

Отмечается, что в ведомстве будут расследовать преступления украинских националистов и силовиков в отношении населения, которое придерживается пророссийских взглядов.

«В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в администрации Херсонской области сообщили, что сотрудники СБУ и другие силовики на подконтрольной Киеву территории Херсона сводят счёты с местным населением.