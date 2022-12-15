Москва, 15 декабря, 2022, 17:31 — ИА Регнум. С предложением провести совещание по социальному развитию в феврале 2023 года выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава российского государства заявил об этом 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Демография

Президент предложил провести совещание по вопросам демографии, чтобы обсудить меры по улучшению ситуации. По словам российского лидера, необходимо обратить внимание на регионы: Смоленская область, Ленинградская, Рязанская, Пензенская, Республика Мордовия.

Путин отметил, что необходимо отследить уровень рождаемости в данных регионах и выяснить причину, почему там рождаемость ниже, чем в целом по стране.

Зампредседателя правительства Татьяна Голикова предложила провести совещание в марте, но президента этот срок не устроил. После чего совещание запланировали на февраль 2023 года. Президент добавил, что при необходимости встреча будет проведена еще раз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин предложил правительству провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам в начале 2023 года.