Иркутск, 15 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря заявил о необходимости продолжать программу оздоровления озера Байкал.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Программы оздоровления озера должны исполняться, безусловно», — сказал президент РФ.

Также Владимир Путин в обращении к председателю правительства Михаилу Мишустину отметил, что соблюдение и выполнение программы восстановления необходимо в том числе и для развития города Байкальска.

Как передает ИА REGNUM, ранее Путин поручил ускорить работу над цифровым профилем здоровья граждан для улучшения качестве медицинской помощи.