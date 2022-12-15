Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 17:27 — ИА Регнум. Направления, на которые можно будет тратить средства промышленной ипотеки, могут быть расширены. Так, выданные по льготному кредиту средства можно будет тратить не только на покупку производственных помещений, но и на их строительство и ремонт. С таким предложением выступил 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин.

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Он напомнил, что согласно законодательству о промышленной ипотеке, предприниматель может получить до 500 млн рублей под 3% или 5% на срок до семи лет на покупку объектов под производство.

«Считаю правильным, если мы распространим промышленную ипотеку не только на приобретение производственных площадей, но и на их строительство или модернизацию», — предложил Путин.

Напомним, новый инструмент поддержки предприятий — промышленная ипотека — запущен в России с сентября 2022 года.