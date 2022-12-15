Киев, 15 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Временное прекращение огня на Новый год невозможно. Об этом 15 декабря заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Интересный вопрос по поводу временного прекращения огня», ― отметил он.

Громов пояснил, что «полное прекращение огня будет только тогда», когда ни одного российского военного «не останется на земле».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о возможности установления перемирия на период новогодних праздников заявил, что вопрос перемирия на праздничные дни Рождества и Нового года власти России не рассматривают. По его словам, никаких инициатив от Киева по этому поводу не поступало.

Напомним, днём ранее Песков, комментируя высказанные главой киевского режима Владимиром Зеленским предложения о «шагах к миру», заявил, что ни о каком выводе российских войск с территории Украины до конца 2022 года не может идти речи.