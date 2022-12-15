Путин предложил открыть школу-лидер в одном из новых регионов страны
Москва, 15 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В одном из новых российских регионов нужно открыть школу, которая стала бы региональным лидером, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Урок в школе
Предложив тиражировать опыт тех российских школ, которые лидируют в мировых рейтингах, по всем регионам страны, глава государства сказал, что в каждом регионе страны хорошо бы отрыть такую школу.
«В том числе одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов Федерации», — сказал президент.
Напомним, с Россией в конце сентября воссоединились по итогам референдумов Донбасс, Запорожская и Херсонская области.