Москва, 15 декабря, 2022, 17:26 — ИА Регнум. В одном из новых российских регионов нужно открыть школу, которая стала бы региональным лидером, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Николай Хижняк ИА REGNUM Урок в школе

Предложив тиражировать опыт тех российских школ, которые лидируют в мировых рейтингах, по всем регионам страны, глава государства сказал, что в каждом регионе страны хорошо бы отрыть такую школу.

«В том числе одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов Федерации», — сказал президент.

Напомним, с Россией в конце сентября воссоединились по итогам референдумов Донбасс, Запорожская и Херсонская области.