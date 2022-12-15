Москва, 15 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Программа модернизации первичного звена здравоохранения в РФ реализуется неровно. Об этом 15 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Российский врач

В ходе заседания зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила обязать не успевающие со строительством по этой программе регионы строить такие объекты за свой счет и перераспределять финансовые ресурсы между соблюдающими такие сроки субъектами.

«Я поддерживаю ваше предложение, имея ввиду, в том числе и то, что программа модернизации первичного звена тоже неровно реализуется… я согласен с этим. Популярно, непопулярно… Если вовремя не сделали, надо передать финансирование тем, кто умеет организовать работу», — сказал в ответ на этом Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил подготовить специальную программу социально-экономического развития для новых субъектов нашей страны.