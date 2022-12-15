Москва, 15 декабря, 2022, 17:21 — ИА Регнум. Открытие арт-пространства «Казачья арт-резиденция» состоится 16 декабря в Московском государственном университете технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет). Как сообщают организаторы, проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив хуторским казачьим обществом «Университет Разумовского» в рамках взаимодействия с Московским государственным университетом технологий и управления имени К. Г. Разумовского (Первый казачий университет). Он направлен на создание арт-пространства в Москве, которое станет площадкой для создания и внедрения новых технологий в процесс сохранения и передачи традиционных российских ценностей, соединяя самобытную казачью культуру и направления современного молодежного творчества.

Красные казаки. С картины В. Полтавца, 1963 г

В рамках проекта будут реализованы образовательные мероприятия по семи направлениям современного искусства, таких как pop-art, digital-art, граффити, рэп, фолк-рок, а так же цифровых технологий, таких как VR-музей истории казачества и разработка программных продуктов в формате «дополнительная реальность», созданы модели казачьих креативных индустрий, подготовлен выставочный проект с применением цифровых технологий, планируемый к тиражированию в рамках социальной франшизы в 12 казачьих обществ с возможностью реализации направлений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

В рамках мероприятия в партнерстве с Терским войсковым казачьим обществом реализуется выставочный проект «Казаки: дорогами войны». В экспозиции проекта представлены фото- и видеоматериалы, а также картины и современный графический арт, выполненные резидентами Казачьей арт-резиденции, рассказывающий об участии казаков в специальной военной операции. Материалы собраны на основе деятельности казачьего батальона «Терек» отдельной казачьей бригады «Дон» имени архистратига Михаила в рамках выполнения задач специальной военной операции в 2022 г.