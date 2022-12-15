Брюссель, 15 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Коррупционный скандал в Европарламенте (ЕП), якобы «связанный с Катаром», разрушил доверие, которое выстраивалось годами. Такое заявление перед журналистами 15 декабря сделала прибывшая в Брюссель на саммит Евросоюза спикер ЕП Роберта Метсола.

Иван Шилов ИА REGNUM В Европарламенте

Она отметила, что уже начинает восстанавливать доверие и готовит широкий пакет реформ. Его разработку планируется завершить в 2023 году.

«Он включает усиление парламентской системы защиты осведомителей, запрет любых неофициальных обществ дружбы, пересмотр свода правил поведения, общий пересмотр характера взаимодействия с третьими странами», — сказала Метсола.

Напомним, в Европарламенте разразился коррупционный скандал в связи с тем, что ряд европарламентариев заподозрили в продвижении с помощью взяток имиджа Катара перед проведением в этой стране чемпионата мира по футболу.