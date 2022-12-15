Горловка, ДНР, 15 декабря, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь обстреляли Калининский район города Горловки Донецкой Народной Республики. Об этом 15 декабря сообщается в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Жилой дом в Горловке после обстрела артиллерией ВСУ

По информации СЦКК, обстрел по направлению н. п. Артемово — н. п. Горловка (Калининский район) был зафиксирован в 16:15 по московскому времени. Всего было выпущено пять ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Как передает ИА REGNUM, ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о девяти пострадавших в результате обстрела города Донецка.