Ярославль, 15 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В Ярославской области на модернизацию коммунальных сетей в 2023 году направят 2,4 млрд рублей. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказал губернатор Михаил Евраев. «В их числе — 868 млн рублей, выделения которых мы добились из федерального бюджета, — отметил губернатор. — Средства направим туда, где ситуация наиболее острая, где износ сетей более 80%, например в Рыбинск».

Правительство Ярославской области Ремонт коммунальных сетей

Еще порядка миллиарда рублей будет направлено на перекладку коммунальных сетей в Переславле-Залесском. Средства по заявке региона будут выделены из Фонда национального благосостояния и поступят в 2023 году.

Правительство области планирует повысить и энергоэффективность котельных. Часть из них будет переведена на газ. Власти будут решать и другие проблемы ЖКХ. В частности, на оборудование многоквартирных домов пандусами для маломобильных групп будет направлено 10 млн рублей — в семь раз больше, чем в этом году.

«Мы изменили правила программы. Ранее она предусматривала софинансирование области и муниципальных образований в размере 50 на 50. Теперь 90% нагрузки возьмет регион. Это позволит существенно улучшить среду для людей с ограниченными возможностями», — сказал губернатор.

В 2023 году в области продолжится расселение аварийного жилья. Новые квартиры должны получить 880 человек. На решение вопроса будет направлено 1,25 млрд рублей. Еще 409 млн рублей будет выделено на покупку квартир и выдачу сертификатов детям-сиротам.