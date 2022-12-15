Вильнюс, 15 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Гражданам России, Белоруссии и других стран, которые, по мнению Вильнюса, не соответствуют критериям европейской и евроатлантической интеграции, проживающим в Литве может с 1 января 2023 года быть запрещено владеть огнестрельным оружием. Необходимые для этого поправки к литовскому закону о контроле в сфере оружия и боеприпасов 15 декабря одобрил Сейм (парламент) республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Литвы

За указанные поправки отдали свои голоса 106 литовских депутатов и ещё 10 воздержались от голосования.

При этом в случае принятия таких поправок живущим в Литве гражданам России и Белоруссии будет запрещено владеть оружием, компонентами оружия, боеприпасами, предназначенными для охоты, спорта, самообороны, коллекционирования, обучения и научных исследований. Также они должны будут сдать его в течение года или оно будет у них конфисковано.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря литовский парламент принял закон о десоветизации общественного пространства на территории Литвы.