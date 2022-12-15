Москва, 15 декабря, 2022, 17:14 — ИА Регнум. В России с 1 января 2023 года будут введены доплаты для медиков первичного звена. Об этом 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам сообщил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доходы

«Размер такой выплаты составит от 4,5 до 18,5 тыс. рублей в месяц. Обращаю внимание: она должна быть единой для каждой определённой категории медработников, независимо от региона», — сказал Путин.

Он отметил, что именно на первичное звено легла основная нагрузка во время пандемии коронавируса, когда пришлось привлекать к медицинской практике ординаторов и студентов. Путин также предложил ввести должность врача-стажёра, чтобы предоставить ординаторам возможность работать в первичном звене.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что на дополнительные выплаты медикам в 2023 году выделят 6 млрд рублей.