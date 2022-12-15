Москва, 15 декабря, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Повышение МРОТ должно опережать инфляцию. Кроме того, скорость его повышения должна быть выше средних темпов роста зарплат, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Владимир Путин «Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда, причём темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2023 году МРОТ составит 16 242 рубля — на 963 рубля больше сегодняшней величины.