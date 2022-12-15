Ярославль, 15 декабря, 2022, 17:08 — ИА Регнум. В 2023 году в Ярославской области правительство региона выделит более 500 млн рублей на усиление антитеррористической защищенности объектов образования. Об этом на заседании Ярославской областной думы 15 декабря рассказал губернатор Михаил Евраев.

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«Муниципальные школы, детские сады и учреждения допобразования будут находиться под защитой специализированных охранных организаций, — сказал Михаил Евраев. — Также средства пойдут на оснащение образовательных учреждений системами оповещения, ремонт и замену ограждений, на обеспечение антитеррористической защищенности объектов загородных организаций отдыха детей и их оздоровления. Несколько лет назад на эти цели выделялось всего 62 млн рублей».

Продолжится и развитие системы образования региона. Как сообщили в правительстве, в 2023 году откроются две новые школы: в Ярославле на улице Пашуковской и в селе Погорелка Рыбинского района.

Начнется строительство двух новых школ в Ярославле и учебного корпуса школы на 800 мест в Угличе.