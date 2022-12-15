Москва, 15 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Строительство Северного широтного хода остается одним из самых приоритетных в рамках текущей повестки, сообщил президент Российской Федерации Владимир Путин 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

ИА REGNUM Северный широтный ход

«Главное — успешно решать амбициозные и общенациональные задачи по развитию Сибири и Дальнего Востока, не снимая с повестки дня и такие наши проекты, как ускоренная модернизация Мурманского транспортного узла, углубление и расширение фарватера важнейших речных артерий, строительство в будущем Северного широтного хода», — заявил Путин.

Также Путин отметил, что продолжается строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань.

Как передает ИА REGNUM, ранее президент РФ также заявил о повышении размера пособия для беременных со следующего календарного года.