Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. Для улучшения качества медицинской помощи граждан необходимо внедрять новые технологии и повышать мотивированность сотрудников здравоохранения. Среди мер, которые должны способствовать прорывному эффекту в системе здравоохранения, президент РФ Владимир Путин назвал внедрение технологий искусственного интеллекта и разработку цифровых профилей здоровья граждан. Поручение об ускорении разработки этих профилей глава государства дал правительству в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Правительство Алтайского края Сельский доктор

«Прошу министерство здравоохранения ускорить работу по созданию цифровых профилей здоровья граждан, внедрять технологии искусственного интеллекта и телемедицины для улучшения качества медицинской помощи», — заявил президент.

Как подчеркнул Путин, необходимо по всей стране сделать так, как это уже реализовано в Москве и ряде других регионов России.