Москва, 15 декабря, 2022, 17:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил правительству провести открытый конкурс по инфраструктурным бюджетным кредитам в начале 2023 года. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря.

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Глава российского государства предложил дополнительной линией в 250 млрд предоставлять на основании открытого конкурса, исходя из наибольшего социально-экономического эффекта. В ходе заседания совета российский лидер сообщил, что в 2023 году нужно направить 250 млрд рублей на транспортную, логистическую и ЖКХ-инфраструктуру, а также нарастить объем инфраструктурных бюджетных кредитов.

Владимир Путин также анонсировал суммарный объем реализованных проектов, который достиг 150 млрд рублей. Глава государства предложил удвоить эту сумму.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин поручил привести в порядок дороги в российских регионах.