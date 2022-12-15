Москва, 15 декабря, 2022, 17:00 — ИА Регнум. В России беременные женщины со следующего года будут получать повышенное пособие. В зависимости от региона его размер составит от половины до одного прожиточного минимума. Об этом 15 декабря в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Беременность

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«Отмечу, что с 1 января 2023 года мы трансформируем систему поддержки материнства и детства, запускаем единые ежемесячные пособия для нуждающихся семей с детьми, от рождения и до 17 лет», ― указал российский лидер.

Так, по его словам, «размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания». Глава государства добавил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым, удобным для граждан.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля 2021 года в России вступили в силу законы о новых выплатах семьям с детьми. Так, были отменены единовременные пособия по беременности, им на смену введены ежемесячные пособия для женщин, которые встали на учёт в ранние сроки беременности и находятся в трудной жизненной ситуации. В среднем по стране размер пособия составляет 6350 рублей.