Ярославль, 15 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. В Ярославской области более 60% расходов или 60,5 млрд рублей в 2023 году направят на социальную сферу. Такие параметры заложены в региональном бюджете, который был принят 15 декабря во втором чтении. Депутаты поддержали поправки правительства области. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев отметил, что региональный бюджет нацелен на улучшение качества жизни жителей и имеет социальную направленность.

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«Для нас очень важно выполнить социальные обязательства перед жителями региона, — подчеркнул Евраев. — Более 60% расходов — 60,5 млрд рублей — направим на социальную сферу. В том числе серьезные средства – более 6 млрд рублей – выделили на поддержку семей с детьми. Уверен, что все намеченные планы в 2023 году обязательно реализуем».

В 2023-м будут продолжены все проекты, которые стартовали в этом году. Это «Привет, малыш!» (на его реализацию предусмотрено 51,6 млн рублей), «Подарок первокласснику» (31,3 млн рублей), «Шаг к здоровью» (4,9 млн рублей).

«Впервые мы начинаем бюджет следующего года с той цифры, на которой завершаем бюджет предыдущего года. Общий объем доходов и расходов на 2023 год составит 110,7 млрд рублей, такая же сумма доходов у нас была с учетом всех корректировок в этом году. Бюджет всегда существенно увеличивается в течение года, в том числе за счет федеральных средств», — сказал Михаил Евраев.

В бюджет правительством области заложены расходы на повышение минимального размера оплаты труда. Более 800 млн рублей будет выделено на повышение зарплат бюджетников по указу президента. На 5,9% будут проиндексированы денежные выплаты, установленные Социальным кодексом и другими законами региона. На эти цели правительством заложено более 160 млн рублей.

Губернатор Михаил Евраев поблагодарил народных избранников за работу над документом и законодательной базой региона в целом.