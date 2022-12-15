Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Субъекты России, выполняющие национальные проекты ускоренными темпами, должны получать финансирование на них в первоочередном порядке. Поручение правительству опережающими темпами выделять средства на реализацию таких проектов в регионах отдал 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Как подчеркнул глава государства, средства на финансирование нацпроектов предусмотрены до 2024 года. Но есть субъекты в РФ, готовые завершить работу над проектами и ввести их в строй раньше на год, такие регионы необходимо поддержать.

«В этой связи хотел бы обратить внимание вот на что: нужно поддержать такую инициативу. Прошу правительство до конца текущего года сформировать механизм опережающего финансирования инфраструктуры в рамках нацпроектов», — добавил он.

Напомним, ранее президент РФ неоднократно подчеркивал, что цель национальных проектов «не в том, чтобы просто построить, сдать в эксплуатацию или отремонтировать какой-либо объект». С помощью нацпроектов должны решаться «самые чувствительные проблемы людей», разъяснял их суть Путин.