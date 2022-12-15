Москва, 15 декабря, 2022, 16:48 — ИА Регнум. Правительству России нужно добиться, чтобы в 2023 году в стране был ощутимый реальный рост зарплат. Об этом 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Он отметил, что в текущем году номинальные доходы наименее обеспеченной части населения выросли на 27,8%, но нужно и дальше двигаться в этом направлении.

«Нужно и дальше увеличивать минимальный размер оплаты труда. Причем, темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что для правительства в будущем году вопрос повышения доходов граждан должен стать основным.