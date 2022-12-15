Москва, 15 декабря, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил привести в порядок дороги в российских регионах. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава российского государства назвал опережающее развитие инфраструктуры важнейшим условием для наращивания деловой и инвестиционной активности, а также создания рабочих мест. Президент отметил, что государство уже добилось заметных результатов в обновлении федеральной автодорожной сети, которая соединяет регионы.

«Следующим шагом необходимо привести в порядок региональные трассы», — поручил Владимир Путин, добавив, что к 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях, а также более половины дорог регионального и муниципального значения должны стать современными и безопасными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние пять месяцев.