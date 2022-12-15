Санкт-Петербург, 15 декабря, 2022, 17:36 — ИА Регнум. В стадии проектирования в Петербурге находятся 13 новых станций метрополитена. В 2024 году в городе будут открыты три новых станции подземки: «Горный институт», «Юго-Западная» и «Путиловская», продолжатся работы по станции «Театральная». Эти планы подтвердили в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро Петербурга

Как рассказали 15 декабря изданию «Петербургский дневник» в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), из 13 проектируемых в настоящее время станций восемь будут находиться на шестой (коричневой), Красносельско-Калининской, линии, которая свяжет юго-запад с центром города. Это станции «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», «Сосновая Поляна», «Броневая», «Заставская», «Боровая», «Каретная» («Обводный канал-2»). В 2024 году эта новая линия откроется для пассажиров вместе с запуском станций «Юго-Западная» и «Путиловская».

На стадии проектирования на третьей (зеленой) линии находятся станции «Яхтенная», «Зоопарк» и смежная с ней будущая станция «Шуваловский проспект» на пятой (фиолетовой) линии. На четвертой (оранжевой) линии проектируются станции «Гавань», «Морской фасад». Также будут спроектированы вторые наземные вестибюли станций «Василеостровская» (третья линия) и «Балтийская» (первая линия).

Одновременно продолжатся работы по строительству подземного вестибюля будущей станции «Театральная» на четвертой линии и реконструкция временно закрытой «Чернышевской» на первой линии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году из бюджета на строительство метро будет выделено 30 млрд рублей, а в 2025 году эти расходы увеличат до 55 млрд рублей. Согласно генплану Санкт-Петербурга, в городе должно быть построено 57 новых станций.