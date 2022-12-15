Ново-Огарево, Московская область, 15 декабря, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Возраст пациентов, которым оказывает помощь фонд «Круг добра», будет увеличен с 18 до 19 лет. Такое поручение дал 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По поручению главы государства правительство также должно расширить полномочия фонда. На реализацию мероприятий по оказанию помощи больным детям имеются необходимые средства, подчеркнул Путин.

«Нужно развивать и усиливать направления его работы [фонда «Круг добра»]. Ресурсы для этого имеются», — заявил президент.

Напомним, благотворительный фонд «Круг добра» по оказанию помощи несовершеннолетним пациентам с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, был создан в начале 2021 года. В течение прошлого года помощь фондом была оказана более чем 2100 детям.