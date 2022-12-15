Москва, 15 декабря, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Лидерства в создании элементов искусственного интеллекта будет добиваться совместно со своими партнёрами Россия. Об этом 15 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

Как указал Путин, Россия в течение ближайшего времени будет вести расширение совместной реализации проектов в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, медицине, транспорте, космосе, цифре, экологии и других высокотехнологичных отраслях.

«Будем вместе с нашими партнёрами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта, при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм», — сказал глава российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин поручил ввести должности врачей-стажеров в первичном звене здравоохранения России.