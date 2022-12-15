Ереван, 15 декабря, 2022, 16:39 — ИА Регнум. В Армении выразили недоумение отсутствием реакции ряда дружественных стран по ситуации вокруг блокировки Лачинского коридора, связывающего Нагорный Карабах с Арменией. Лишь некоторые из них высказали свое осуждение действиями активистов из Азербайджана, а остальные продолжают отмалчиваться. Об этом заявил 15 декабря глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе заседания кабинета министров.

Primeminister.am Никол Пашинян

«Хочу поблагодарить все те страны, международные организации, которые уже отреагировали и дали оценку блокированию Лачинского коридора и политике Азербайджана, нацеленной на гуманитарную катастрофу в Нагорном Карабахе. Должен сказать, что как минимум странно молчание ряда дружественных стран по этому поводу», — заявил Пашинян.

Какие именно страны он имел в виду, Пашинян не сообщил. Известно, что с 12 декабря единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается заблокированной азербайджанскими активистами, которые протестуют против добычи на этой территории полезных ископаемых армянской стороной. Ситуацию в зоне конфликта контролируют российские миротворцы, сообщили в Минобороны РФ.