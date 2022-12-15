Москва, 15 декабря, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Программу льготной ипотеки в России необходимо продлить до 1 июля 2024 года. При этом ставку по ней поднять до 8%. Об этом 15 декабря в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

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Он напомнил, что в ходе обсуждения с коллегами было принято решение сворачивать механизм льготной ипотеки, однако делать это нужно плавно.

«Мы продлим льготную ипотеку по территории России до 1 июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше ― увеличится до 8%», ― уточнил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан остаётся одним из безусловных приоритетов государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, программа льготной ипотеки с господдержкой была введена в России в апреле 2020 года с целью поддержать рынок недвижимости в период резкого падения покупательского спроса. Государство предоставило гражданам возможность оформлять жилищный кредит под 6,5% годовых. Изначально срок действия программы был определён до 1 ноября 2020 года, а затем продлён.

В настоящее время Центробанк выступает за постепенное сворачивание программы льготной ипотеки.