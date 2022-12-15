Москва, 15 декабря, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Выделить в новом году из бюджета ещё 250 млрд рублей на развитие региональной инфраструктуры поручил 15 декабря президент России Владимир Путин ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Президент обратился к правительству, попросив увеличить в будущем году «ресурс инфраструктурных бюджетных кредитов», направив дополнительные 250 млрд рублей на развитие транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры, а также на программы модернизации ЖКХ.

По словам президента, на уровне регионов сейчас идёт работа по строительству и ремонту инфраструктуры сетей, коммуникаций, систем общественного транспорта, в том числе в рамках нацпроектов. Средства в рамках реализации этих проектов запланированы до 2024 года.