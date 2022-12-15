Москва, 15 декабря, 2022, 16:36 — ИА Регнум. В России продолжается строительство новых детских садов и школ. Об этом 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам пообещал президент РФ Владимир Путин.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Детский сад

«К концу следующего года все дети до трёх лет будут обеспечены местами в яслях», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что в 2018 году обеспеченность яслями в России составляла 78%

Напомним, в сентябре 2022 года Путин сообщил, что к концу 2023 году в России будет введено 256 тыс. новых мест в детских яслях. На это выделено 150 млрд рублей.