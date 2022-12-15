Минск, 15 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал чиновников, работающих в сфере спорта, за отсутствие результатов спортсменов на международной арене.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Хотел бы от вас услышать, чего вам не хватает, каких спортивных площадок, сооружений и прочего, чтобы на Олимпиаде завоевывать 20–30 медалей? Мы когда-то это имели», — цитирует Лукашенко агентство БелТА 15 декабря.

Также президент выразил недовольство тем, что белорусские футболисты не участвуют в чемпионате мира 2022 года по футболу, который проходит в Катаре: «Как бывший футболист, который много занимался футболом, — мне просто страшно становится».

Как передает ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии анонсировал новые кадровые перестановки в правительстве в начале 2023 года.