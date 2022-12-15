Москва, 15 декабря, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Основной задачей для правительства России должно стать повышение уровня доходов населения. Об этом 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рабочий

«Среди тех, кто трудится, не должно быть бедных людей, которые сводят концы с концами. Работа, именно работа, должна обеспечивать человеку достойный доход», — сказал Путин.

Президент отметил, что номинальные доходы наименее обеспеченной части населения страны выросли и нужно продолжать увеличивать минимальный размер оплаты труда. Он подчеркнул, что рост доходов должен опережать темпы инфляции.

Путин также заявил, что ждёт предложений о том, какие дополнительные меры можно принять в данном направлении.