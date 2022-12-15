Москва, 15 декабря, 2022, 16:21 — ИА Регнум. У Россия есть возможность не идти «в кабалу» к зарубежным банкам. Об этом 15 декабря в ходе выступления на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Квентин Мэтис. Ростовщик и его жена. 1514

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«Мы в кабалу не собираемся идти», ― подчеркнул глава государства.

Он отметил, что благодаря крепкому платежному балансу России Москве «не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу».

Как сообщало ИА REGNUM, согласно предварительной оценке Банка России, положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России за январь–октябрь 2022 года составило $215,4 млрд. За аналогичный период прошлого года профицит текущего счёта платежного баланса России составил $92 млрд. Таким образом, в годовом выражении показатель увеличился более чем в два раза.