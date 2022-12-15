Тамбов, 15 декабря, 2022, 16:16 — ИА Регнум. В Тамбовской области становится доступнее онкологическая помощь. На сегодняшний день в области, как и в других регионах России, функционирует трехуровневая система оказания медицинской помощи онкобольным. Об этом на заседании комиссии по социальной политике совета законодателей в Совете Федерации заявил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин, который поделился с коллегами положительным опытом Тамбовщины в предупреждении и раннем выявлении онкозаболеваний.

https://tambovoblduma.ru/ Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин

«С 2011 года в регионе реализуется социальный партийный проект — автопоезд «Забота». Жителей отдаленных сельских территорий извещают о приезде бригады врачей-специалистов. Не выезжая за пределы своего места жительства, сельчане посещают врачей, сдают необходимые анализы и по их результатам получают консультацию специалистов, — рассказал Матушкин. — Такой формат обеспечивает доступность медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Конечно же, такие бригады должны быть оснащены современной техникой и оборудованием. И эту проблему — оснащение современным транспортом и техникой – надо решать системно уже на федеральном уровне».

По его мнению, необходимо в том числе пролонгировать федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» для дальнейшего технического оснащения региональных онкодиспансеров, а также первичного звена лечебных учреждений, чтобы они соответствовали международным стандартам.

Спикер Тамбовской облдумы отметил, что за последние три года в области приобретено и введено в эксплуатацию более 65 единиц высокотехнологичного оборудования на сумму порядка 1 млрд рублей. Это ангиографический комплекс, линейный ускоритель электронов, два современных компьютерных томографа, цифровой маммограф и рентгенодиагностический комплекс на три рабочих места, современное эндоскопическое оборудование для диагностики и хирургических вмешательств, четыре УЗИ аппарата экспертного класса, наркозное и реанимационное оборудование. В текущем году на завершающей стадии находится ввод в эксплуатацию аппарата МРТ и второго линейного ускорителя. Приобретение нового лабораторного оборудования позволило проводить молекулярно-генетические исследования онкологическим больным для индивидуального подбора химиотерапевтического лечения.

Как подчеркнул Евгений Матушкин, результатом активной и организованной работы онкологической службы области стали рост пятилетней выживаемости онкологических больных на 4,6% и снижение одногодичной летальности на 13%, а также снижение показателя смертности от новообразований. Вместе с тем, сказал он, анализ работы по оказанию медицинской помощи при онкозаболеваниях показал, что имеется ряд проблем.

«Самое важное — это дефицит врачей-онкологов, особенно в первичном звене, — отметил спикер регионального парламента. — Согласно отчёту Росстата, в 2021 году из почти 14 тысяч штатных должностей взрослых онкологов было занято менее 12 тысяч. И восполнить этот дефицит за счёт выпуска врачей медицинскими вузами в ближайшее время вряд ли удастся. Выход видится в предоставлении возможности врачам других специальностей переобучиться на онкологов. Тем более что Минздрав России определил новые требования к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием. В частности, предлагается врачам одиннадцати специальностей (вместо трех) позволить проходить профессиональную переподготовку на онколога. Данная мера очень своевременна».

Также председатель Тамбовской областной думы озвучил проблемный вопрос, касающийся денежного стимулирования медицинских работников. По мнению Евгения Матушкина, стимулирующие выплаты не должны добавлять дополнительную нагрузку по заполнению всевозможных бумаг врачам. Необходимо максимально разгрузить врачей от заполнения отчётов и других документов, чтобы они полностью сконцентрировались на своей работе и проблемах пациентов, которые к ним приходят на приём.

Также в рамках работы Совета законодателей Евгений Матушкин принял участие во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Ее цель — подарить радость ребятишкам и пожилым людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Особое внимание в этом году — к детям, проживающим в новых республиках - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. В открытке, которую снял с ёлки Евгений Матушкин, было написано, что двенадцатилетний Егор из Донецкой народной республики мечтает о баскетбольных кроссовках.

«Новый год — праздник, который обязательно должен приносить радость, дарить хорошее настроение и исполнять заветные желания. Особенно детям этот праздник должен дарить веру в чудеса. С удовольствием присоединяюсь к акции», — сказал Евгений Матушкин.

Напомним, участники всероссийской ежегодной благотворительной акции «Ёлка желаний» могут исполнить новогодние желания детей и пожилых, которые оказались в трудной жизненной ситуации. «Ёлка желаний», — отмечают организаторы акции, — это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, и дарят им подарки или исполняют желания».