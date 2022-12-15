В Германии назвали абсурдным введение потолка цен на нефть из России
Глава комитета Бундестага назвал абсурдным ограничение цены на российскую нефть
Берлин, 15 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Ценовые ограничения в отношении российской нефти являются абсурдными. Такое мнение ТАСС выразил 15 декабря глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.
По словам главы комитета Бундестага, введение потолка цен на нефть из России спровоцирует рост стоимости сырья. Клаус Эрнст подчеркнул, что ограничения приведут к сокращению предложения, а это контрпродуктивно, потому что вырастет цена. Подобная политика, как считает Эрнст, направлена, в первую очередь, против своих же людей.
Политик также не согласился с намерением Германии полностью отказаться от российской нефти, от которой зависит работа нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.
«Это саморазрушение», — считает Клаус Эрнст.
Ранее стало известно, что глава правительства Испании Педро Санчес делал попытки убедить канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в том, чтобы они согласились на снижение потолка цен на газ.