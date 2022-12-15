Берлин, 15 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Ценовые ограничения в отношении российской нефти являются абсурдными. Такое мнение ТАСС выразил 15 декабря глава комитета по вопросам энергетики и климата Бундестага, представитель Левой партии Клаус Эрнст.

DIE LINKE. Sachsen Клаус Эрнст

По словам главы комитета Бундестага, введение потолка цен на нефть из России спровоцирует рост стоимости сырья. Клаус Эрнст подчеркнул, что ограничения приведут к сокращению предложения, а это контрпродуктивно, потому что вырастет цена. Подобная политика, как считает Эрнст, направлена, в первую очередь, против своих же людей.

Политик также не согласился с намерением Германии полностью отказаться от российской нефти, от которой зависит работа нефтеперерабатывающего завода в городе Шведт.

«Это саморазрушение», — считает Клаус Эрнст.

Ранее стало известно, что глава правительства Испании Педро Санчес делал попытки убедить канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в том, чтобы они согласились на снижение потолка цен на газ.