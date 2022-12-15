Москва, 15 декабря, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Основой для повышения материального благополучия семей является создание в России рабочих мест и рост экономики в стране. Об этом 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Российский лидер также заявил, что главной задачей правительства страны будет повышение доходов населения.

Он отметил, что в России есть динамика снижения бедности и потребовал закрепить её в 2023 году.

Напомним, в ноябре глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что уровень безработицы в стране находится на уровне от 3,8% до 3,9%.