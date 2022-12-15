Москва, 15 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва экспортировала около 22 млн тонн зерна за последние пять месяцев. Об этом глава Российского государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна

По словам российского лидера, Россия готова поставить до конца текущего года дополнительно 4–5 млн тонн зерна, а к концу сельскохозяйственного года, то есть до 30 июня 2023 года Россия сможет довести общий объем поставок на экспорт до 50 млн тонн.

Глава государства пояснил, что российское зерно было отправлено на экспорт преимущественно в страны Азии и Африки.

Кроме того, на заседании совета Владимир Путин поздравил селян с рекордным урожаем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из задач на 2023 год опережающий рост обрабатывающей промышленности.