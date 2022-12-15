Москва, 15 декабря, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Электронная площадка для газового хаба может быть создана в ближайшие месяцы — такие планы есть у России, заявил 15 декабря президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Владимир Путин «В ближайшие годы планируем организовать, да, собственно говоря, я уже говорил об этом, газовый хаб. Но если говорить о создании электронной площадки, то это можно сделать в течение ближайших месяцев. И именно там в значительной степени будем определять конечную цену для наших европейских потребителей».

Президент напомнил, что страны Европы, которые покупают газ в России, устроили самим себе большие затруднения своими антироссийскими санкциями. И теперь они пытаются обвинить Россию в том, в чём они виноваты сами, ведь они это сделали своими руками.

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