Москва, 15 декабря, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Евросоюз вводимыми санкциями не достиг цели ослабить экономику России, но сам пострадал от своих действий. Об этом 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономический кризис в ЕС

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«Чего же добивалась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего, невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме ― в еврозоне», ― указал российский лидер.

Он уточнил, что в ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, а по некоторым странам вообще запредельные величины ― 20% с лишним.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Евростата, средний уровень годовой инфляции в странах еврозоны по итогам ноября снизился с 10,6% до 10%. Самый низкий уровень инфляции зафиксировали в Испании (6,6%), а самый высокий — в Литве, Латвии и Эстонии (более 21%).