Москва, 15 декабря, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал одной из задач на 2023 год опережающий рост обрабатывающей промышленности. Об этом глава российского государства заявил 15 декабря в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По его словам, одной из задач на 2023 года является укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет будет исполнен с небольшим дефицитом в 2% ВВП. Это один из лучших показателей среди стран «Большой двадцатки».